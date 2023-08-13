ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Changzhou Belediyesi’nin Eskişehir temasları devam ediyor.

Eskişehir ile Changzhou arasında kardeş şehir ilişkisinin 15. yılı öncesi yapılacak ortak çalışmalar ve iş birliklerini değerlendirmek üzere teknik bir toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya Changzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Xia Sijun, Ekoloji ve Çevre Bürosu Dairesi Başkanı Gu Xiaobin, Jintan Bölgesi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Miao Run, Changzhou Belediyesi Dışişleri Ofisi Müdür Yardımcısı Wang Yaofeng, Dışişleri Ofisi Asya İşleri Bölümü Kıdemli Personeli Wang Yuxing ve Xinbei Bölgesi Ticaret Bürosu Proje Müdürü Zhao Yuexia ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Toplantıda Çin heyeti, Changzhou şehri ile ilgili sunum yaparken proje önerileri ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da Eskişehir ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını anlatan sunum yaparak ortak çalışmalar ve projeler hakkında görüşlerini paylaştılar. Heyetlerin ortak projeler ve iş birlikleri konusunda detaylı görüşmeleri sonrası toplantı tamamlandı.

HABER: METE YILMAZ