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Taş, "Kağızman'a bahar gelmiş hava çok güzel, tam gezilecek yerler. Kayısı bahçeleri çok güzel, fotoğraf çekmek için ideal. Fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." dedi.

İlkbaharla yeşilin farklı tonlarına bürünerek çekim alanı haline gelen bahçelerde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken vatandaşlardan Fatih Taş, ılıman iklime sahip Kağızman'ın eşsiz güzelliklerini görmek için herkesi buraya davet ettiklerini söyledi.

İlçede üretilip yurt dışına ihraç edilen ve endemik türler arasında yer alan kayısı, uzun elma, erik, armut gibi bahçelerdeki ağaçlar çiçek açtı.

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