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Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor." dedi.

Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.

KARS AA- İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincap lar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.

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