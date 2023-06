İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da sporun her dalını desteklemeye devam eden Kartal Belediyesi, down sendromlu ve otizmli çocuklara antrenörler eşliğinde spor eğitimi veriyor. Kartal Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen spor eğitimleri ile çocukların fiziksel ve davranışsal gelişimlerine katkı sağlanıyor. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunun gelişmesi için eğitimler çocukların ihtiyaçlarına göre özel olarak planlanıyor. Down sendromlu ve otizmli çocuklara verilen spor eğitimleri ile çocuklar psikomotor becerilerini geliştirerek vücut kontrolünü sağlarken, kazandıkları becerileri de günlük yaşamda kullanmaya başlıyor. Sporla özgüveni artan çocuklar hem sözle hem de beden dilini kullanarak kendilerini ifade etme olanağı buluyor.



Egzersiz, Masa Tenisi, Step Aerobik

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hafta içi her gün, down sendromlu ve otizmli çocuklara antrenörler eşliğinde spor eğitimi veriliyor. Aileleri ile beraber Kartal Belediyesi görevlileri tarafından evlerinden araçlarla alınan özel çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, antrenörleri ile birlikte; egzersiz, masa tenisi, step aerobik sporlarını yapıyor. Spor eğitimi sayesinde, özel çocukların hem ruhsal hem bedensel sağlığının korunması hedefleniyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde spor eğitimlerini üstlenen eğitmenler, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir programla ilerlediklerini belirtti.

Birebir eğitim veriliyor

Eğitmen Yaşar Bıçak, “Bu projenin amacı Kartal’da yaşayan engelli kardeşlerimizin spor yoluyla sosyalleşmelerini sağlamak. Pandemi nedeniyle uzun bir süre evden çıkamadık. Bizler de engelli kardeşlerimiz için hem onların sosyalleşmelerini sağlamak, hem de hareket eğitimlerini daha da geliştirmek amacıyla böyle bir proje yaptık. Şu anda 24 down sendromlu, 20 otizmli olmak üzere toplamda 44 tane öğrencimiz var. Hafta içi her gün saat 10.00 ile 16.00 arası eğitimlerimizi veriyoruz. Bir öğrenci bir hoca olmak üzere birebir eğitim veriyoruz. Koşu bandı, bisiklet, step aerobik ve masa tenisi derslerimizi işliyoruz. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda resim, müzik ve aileleri de bu işin içine katmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Biz ailelerin de hayatlarını daha da kolaylaştırmak amacıyla servis imkânı sunuyoruz. Çocuklarımızı evinden alıp ders bitiminde evine bırakıyoruz. Biz kardeşlerimizle derslerimizi yaparken psikolog ve pedagog arkadaşlarımız ise ailelerle görüşme sağlıyor.

Çünkü bu eğitimin hem öğrenci, hem aileyle eş zamanlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor.” diye konuştu.



Çocukların ihtiyaçlarına göre planlama yapılıyor

Eğitmen Nazlı Yıldız, “Çocuklarımızın gelişim seviyesine göre her birini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda raporlarını hazırladık. Her çocuğumuzun farklı ihtiyaçları var ve bizde emin adımlarla bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ek olarak step aerobik, masa tenisi ve bisiklet dersleri veriyoruz. Günlerimiz çocuklarımızla birlikte gayet güzel ve keyifli geçiyor. Haftada bir gün olmak üzere 1 saat spor yapıyoruz. Koşu bandı, ısınma hareketleri, mekik, şınav çekme, aerobik antrenmanlar olarak daha çok psikomotor gelişimlerini takip ediyoruz. Kimi çocuğumuzun eksikliği hangi yönde ise tespit edip bu aşamada ilerlemeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.



Özel çocukların aileleri, spor eğitiminden çok memnun

Engelli çocukların aileleri, spor eğitimi sayesinde çocuklarının daha fazla sosyalleşmesinden dolayı Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde spor eğitiminin yanı sıra çocuklara spor malzemesi desteğinde de bulunuluyor. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel çocukların ailelerine de uzman psikologlar tarafından psikolojik destekte de veriliyor. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen örnek çalışmalar sayesinde, hem özel çocuklara hem de ailelere daha sağlıklı ve spor dolu bir yaşamın öncülük edilmesi sağlanıyor.

