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78. dakikada Kasımpaşa iki farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall, topu ağlara gönderdi: 1-3

65. dakikada Kasımpaşa maçta öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in pasında topla ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2

33. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği pasta buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunu kaleci Erdem Canpolat, iki hamlede kontrol etti.

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