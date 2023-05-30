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80. dakikada Faruk Can Genç'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, Bajic'in uygun pozisyonda kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

74. dakikada Kuwas'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Faruk Can Genç dokunarak topu filelere gönderdi: 1-4

70. dakikada Bakesetas'ın defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, Kadir Seven'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

Maçın 9. dakikasında Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

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