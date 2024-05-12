Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Bitexen Antalyaspor , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.