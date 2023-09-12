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Ngoy, son olarak Belçika'da Mechelen forması giyiyordu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşa lı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

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