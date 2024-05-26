Bölgedeki ormanlardan toplanan yeterli olgunluğa erişmiş çam kozalakları, fidanlığa getirilerek bir süre bekletiliyor. Kozalakların bir kısmı büyük fırınlarda yaklaşık 12 saat ısıl işleme tabi tutuluyor.

Sıcağın da etkisiyle açan kozalaklardan alınan tohumlar, ekilmek üzere orman şefliklerine gönderiliyor, bir kısmı da tüplere yerleştirilerek yeni fidanların üretiminde kullanılıyor.

Tohumları ayrılan kozalaklar ise yakacak ve süs eşyası olarak kullanılmak üzere satışa çıkartılıyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, 876 bin hektar alan ile Türkiye'nin en fazla biyolojik çeşitliliği barındıran ormanların Kastamonu'da bulunduğunu söyledi.

Ormanları koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere bırakmaya çalıştıklarını belirten Sönmezoğlu, "Öncelikle bilimin gösterdiği yolla mevcut ormanlarımızın bakımını yapıyoruz. Ormanların bakımı çok önemli. Dekardaki fert adetini en uygun hale getirerek daha güçlü ormanlar oluşturuyoruz. Her yıl bin hektardan az olmamak üzere yaşlı ormanlarımızı gençleştiriyoruz." dedi.

Gençleştirmede tohumun önemli olduğunu ifade eden Sönmezoğlu, "Ağaçlarımızın bol tohum tutmasını önemsiyoruz. Gençleştirmede başarının birinci önceliği, yeteri miktarda tohum bulunması. Kastamonu ormanlarının yüzde 20'si, gençleştirilmesi gereken 100'lü yaşlara ulaşmış ağaçlardan oluşuyor. Bölge müdürlüğü olarak gençleştirilmesi gereken ormanların önemli bölümünü gençleştirdik." diye konuştu.

Bu yıl hedef 300 ton kozalaktan 10 ton tohum elde etmek

Tohum üretimi konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Daday, Kastamonu ve Taşköprü'de fidanlığımız var. 2022 yılı itibarıyla bu üçünü kapsayan fidanlık müdürlüğü kuruldu. Fidanlıklarımızda yıllık 1,5 milyon civarında fidan üretimi yapıyoruz. Daday Fidanlığımız, Batı Karadeniz'in tohum çıkarma merkezi haline gelmiştir. Sinop, Zonguldak ve Amasya Bölge müdürlüklerinde üretilen kozalakların tohumları buradaki ünitelerde çıkarılmakta. Ağaçlandırma yapabilmek için fidanlıklara tohum ekmeniz ve fidan yetiştirmeniz gerekiyor. Burada çıkardığımız tohumlar bölgenin tüm fidanlıklarına fidan üretimi için gönderilmekte. Bu yönüyle geçmişten günümüze Daday Fidanlık Şefliğimiz çok önemli görevler yürütmekte."

Taşköprü, Boyabat ve Amasya'da 2020 yılında meydana gelen yangınların ardından Daday Fidanlığı'nda kozalaktan tohum çıkarma faaliyetinin artırıldığını ve 600 ton kozalaktan tohum elde edildiğini belirten Sönmezoğlu, "2024 yılında 300 ton kozalaktan tohum çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bundan 10 ton tohum üretmeyi planlıyoruz. Bir kilo tohumdan takriben 6 hektar orman kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.