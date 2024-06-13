İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyaret çerçevesinde Katar’da bulunan İran Yargı Erki Başkanı Ejei’yi kabul etti.

Ejei, görüşmede, Al Sani ve Katar hükümetinin Gazze meselesine ilişkin tutumlarını takdir ederek, “Gazze halkının acılarının dindirilmesi, Filistinlilere karşı işlenen suçların durdurulması ve suçluların eylemlerinin takip edilmesi için İslam ülkelerinin daha etkili ortak adımlar atması” gerektiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Ejei, özellikle son üç yılda, İran ile Katar arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini, iyi ilerlediğini ve bunun devam etmesini istediklerini ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı, İran ile Katar arasında özellikle adli yardım ve hükümlülerin nakli alanında hukuki ve adli ilişkilerin geliştirilmesinin gerektiğini kaydederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Katar’da ceza alan bazı İranlı mahkumların af edilmesi ya da İran’a transfer edilmesi talebinde bulundu.