Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yolları masaya yatırıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar devletinin Lübnan ordusu, devlet kurumları ve kardeş halkına desteğinin devam edeceğini belirtti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin sona erdiği 31 Ekim 2022'den bu yana Meclis yeni cumhurbaşkanını seçemedi.

Lübnanlı ve Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasında 7 ayı aşkın süredir sınır hattındaki bölgelerde karşılıklı çatışma ve saldırılar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 294 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil öldü.