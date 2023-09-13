Kastamonu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesiste Snowboard Milli Takımı, Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı ve Alp Disiplini FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) Aday Milli Takımı'nın 10 günlük kampı sona erdi.

Snowboardda 23, Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'nda 9, Alp Disiplini FIS Aday Milli Takımı'nda da 7 sporcunun katılımıyla yaklaşık 1850 metre rakımlı kayak merkezindeki kampta yürüyüş, koşu, denge ve güç çalışmaları yapıldı.

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, Ilgaz Dağı'nın çok iyi bir kamp alanı olduğunu söyledi.

Kampı verimli şekilde tamamladıklarını belirten Özger, "Sezon öncesi hazırlık için buraya geldik. Hava şartları ve antrenman ortamı çok iyi. Kampımız gayet iyi geçti. Buranın serin olması bizim için büyük avantajdı." dedi.

Yaz antrenmanlarının önemine değinen Özger, "Kayak, kışın yapılan ama yazın kazanılan bir spordur. Eğer yazın doğru antrenman yapmazsak, kışa hazır olmadığımız için tüm yarışları kaybederiz. Bu yüzden her sene yaz kampları, güç geliştirme kampları yapıyoruz." diye konuştu.

Snowboard Milli Takımı sporcusu Nursu Zişan Bayhan da Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini dile getirerek, "Kamp için güzel bir yer. Çok fazla ağaç ve yeşillik var. Önümüzdeki kış için bize verimli olacak bir kamp diye düşünüyorum. Şu ana kadar elde ettiğim Türkiye şampiyonluklarım var. Gelecek yıllarda olimpiyat sporcusu olmak istiyorum, buna yönelik çalışmalar yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Hedef Avrupa'da yeni şampiyonluklar ve kupalar elde etmek

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı Antrenörü Sergen Örnek ise iyi sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Yüksek irtifada, Ilgaz Dağı'nda kondisyon ve güç geliştirme kampımızı tamamladık. Hedefimiz yeni sezonda çocuk kupalarında Avrupa'da yeni şampiyonluklar ve yeni kupalar elde etmek. Şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." dedi.

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı kaptanı Alin Özozan da kondisyon kamplarının gayet verimli geçtiğine işaret ederek, "Biraz yorucu ama sonuçları iyi. Bu sezonki hedefimiz Avrupa ve dünya çapındaki çocuk kupalarında olabildiğince çok kupa kazanıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Alp Disiplini FIS Aday Milli Takımı Antrenörü Yusuf Karta ise sporcular açısından verimli bir kamp olduğunu anlatarak, "Amacımız 21-26 Ocak tarihlerinde Kore'de düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'na hazırlanmak." ifadesini kullandı.

Sporcu Buse Akar da 5 yıldır kayakla ilgilendiğini belirterek, "2 yıl önce gençlik olimpiyatlarına gittim. Şu anda da FIS aday takımındayım. Ülkemizi dünya ve Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Hedefim ülkemizi kayakta daha üst seviyelere taşımak." diye konuştu.

AA