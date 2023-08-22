Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Sarız ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA