Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanlar, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda ekiplerce havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu kokteyli ile serinletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhaneddin Bacak, 181 bin metrekare alana kurulu hayvanat bahçesinde 153 türden 1600’e yakın hayvanı barındırdıklarını belirtti.

Kayseri'de hava sıcaklığının 30-35 derecede seyrettiğini aktaran Bacak, "Hayvanlarımızın sağlığını koruma adına çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ayılarımıza haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde soğuk meyve suyu kokteyli veriyoruz. Hayvanlarımız gayet rahatlar, huzurlular. Sadece ayılar için değil aslanlarımız, kaplanlarımız, flamingolar, su kuşları, diğer hayvanlarımızın da havuzları ve serinletme sistemleri var. Misafirlerimiz gayet sağlıklı." ifadelerini kullandı.

Bacak, hayvanat bahçesinde gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığını da kaydetti.

AA