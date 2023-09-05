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Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Polis, aynı yöntemle 24 vatandaşa sahte altın verip 430 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYSERİ (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden ilana verilen cep telefonu, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için anlaştığı kişilere sahte altın verdiği öne sürülen M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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