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Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında içinde dronlar, özel elektronik cihazlar ile çiplerin bulunduğu 106 çeşit çift kullanımlı ürünün ihracatını yasakladıklarını belirtti.

Torebayev, "Askeri amaçlı ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdik. Bu 106 çeşit ürün demektir." dedi.

Söz konusu ürünlerin daha önce Kazakistan üzerinden Rusya’ya ihraç edildiğini aktaran Torebayev, "Batı’da ve diğer ülkelerde üretilen bu ürünleri ülkemiz ithal ediyor ancak ihracatı yapılmıyor." ifadesini kullandı.