Tokayev, mesajında Reisi ve dava arkadaşlarının ölüm haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Reisi'nin bölgede istikrarı korumak için özverili şekilde çalışan seçkin devlet adamı olduğunu ifade eden Tokayev, Hamaney ve Muhbir'e gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Onun girişimleri ve başarıları, uluslararası toplum tarafından büyük takdirle karşılandı. İbrahim Reisi, Kazakistan'da her zaman sorumlu lider, uluslararası düzeyde yetkili politikacı, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi olarak hatırlanacak."