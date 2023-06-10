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Uspenskoe Orman İdaresi’nde görevli 11 orman işçisi ile yangının çıktığı gün irtibat kesilmişti.

Abay eyaletinde 8 Haziran'da 60 bin hektarlık alanda orman yangını çıkmıştı.

Böylece yangında toplam 14 orman işçisi hayatını kaybetti.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abay eyaletinde çıkan orman yangın ında 11 orman işçisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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