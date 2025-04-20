Beşiktaş, Göztepe karşısında iki devrede iki farklı oyun oynadı.

Bunun elbette birçok sebebi var. Fakat en önemlisi; Kasımpaşa ve Başakşehir maçının ardından gelen puan kayıpları. Bu son 2 maçta 5 puan kaybetti Beşiktaş. Bu durum haliyle Solskjaer’i farklı bir 11’le sahaya çıkmaya mecbur bıraktı.

Kazanmak için mücadele eden koşan, rakibi zorlayan ve üreten bir takım yaratmak isteyen Solskjaer, savunmada dörtlüsünde Emirhan, orta sahanın gerisinde Amir, hücumda ise Mustafa’yı tercih ederek özellikle ikili mücadelelerde daha dirençli bir takım kurmaya çalıştı. Chamberlain’in kendi yerinde yani 8 numarada oynadığında daha iyi olduğunu gördük. Beşiktaş’ın golündeki organize atakta ve 62. dakikada Göztepe kalecisi Lis’le karşı karşıya gediği pozisyonlarda etkiliydi. Demek ki Chamberlain yerinde daha verimli.

Beşiktaş kalesinde golü görene kadar iyi de oynadı. Fakat ikinci yarının hemen başında gelen gol, siyah beyazlı oyuncuları oyundan düşürdü. Çabuk kopan ve dağılan bir Beşiktaş izledik. Takımın 65. dakikadan sonra kırılgan bir kopuş sergilemesinin, maçı çevirememesinin nedeni bana göre; hocanın yaptığı değişiklikler.

Solskjaer 60. dakikada Mustafa- Semih değişikliği yaptı. Beşiktaş’ın hücumda etkisi azaldı. Mustafa çıkana dek hırsıyla tüm pozisyonların içindeydi. Semin aynı etkiyi gösteremedi. Bu değişiklikle hücum planı bozuldu. Ardından Chamberlain’i çıkarıp Tayyip Talha’yı alarak savunmayı beşledi. Chamberlain çıkıp Salih girse Beşiktaş gol de bulabilirdi.

Solsjkaer skor 1-1 iken öne geçmek yerine skoru korumak isteyince rakip Beşiktaş’ın üzerine gelmeye başladı ve siyah beyazlılar savunma yapan pozisyona düştü. Burada aslında sahaya verilen mesaj şuydu: “Rakibi yenemiyorum en azından skoru korumalıyım.” Rakibe savunma yaparak üstünlük vermemek gerekiyor. Bu anlayış Beşiktaş’a kaybettirir, hocayı sorgulatır. Dikkat etmek lazım.

Kazanmak istiyorsanız hücum yapmalısınız, rakibe baskı kurmalısınız.

Kazanmanın formülü 2 basit kuraldan geçer.

Kural 1: Bir sonraki hamleni asla belli etme!

Kural 2: Kural 1’i asla çiğneme!