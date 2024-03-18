Erbil

KDP’den yapılan açıklamada, "Tarihsel bir sorumluluk gereği ve halkımız ile vatanımızın çıkarları için anayasaya aykırı olan ve dayatılan bir sistemin gölgesinde yapılan yasadışı seçimlere katılmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Devlet idaresi koalisyonu tarafları, anayasanın ve siyasi anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmamasından sorumludur. Taraflar Muhammed Şiya Sudani hükümetinin kurulmasında yapılan siyasi ve idari anlaşmalara uymakla sorumludur. Aksi durumda siyasi sürece devam edemeyiz. (Türkmen ve Hristiyan) Oluşumların kotasının kaldırılmasıyla özgür, adil ve eşitlikçi bir seçim için gerekli olan temel ilkeler yok sayılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KDP’nin seçimlere katılmama kararı, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin bölgeye ilişkin 21 Şubat’ta aldığı ve KDP’nin "anayasanın ruhuna aykırı" olarak nitelendirdiği kararlarının ardından geldi.

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'deki memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılmasına, Bağdat hükümetinin, IKBY'ye "borç para verme" yetkisinin elinden alınmasına ve IKBY’nin tüm petrol ile petrol dışı gelirlerinin merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar vererek, meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

IKBY’deki bazı Türkmen ve Hristiyan siyasi partiler, mahkemenin bu kararı sonrası seçimleri boykot edeceklerini duyururken, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkmenlerin seçime tek liste ile katılması için çalıştıklarını açıklamıştı.