İSTANBUL - 2019 yılında büyükşehir belediyelerini kazanarak “tarih yazan” seçmeni yılgınlığa kapılmadan, ayağa kalkmaya ve oy vermeye davet eden Kemal Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

“Dört yıl önce el ele sandığa gittik. Senin oyun O’nun oyununu bozdu. Yıllar sonra İstanbul senin oldu. Ankara senin… İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir’le omuz omuza verdin. Antalya, Mersin, Adana’yı geri aldın. Tarih yazdın. Şimdi Türkiye’yi geri alacaksın. Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme, yine çalarlar deme. Senin oyun onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye’m. Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.”

Film yayınlandığı andan itibaren dalga dalga yayıldı. “Senin oy’un onun boyunu aşacak” cümlesi Twitter’da trend topic oldu.

HABER: ERCAN AYDIN