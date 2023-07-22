ANKARA- Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, önceki akşam Ankara Armada’da unutulmaz bir konsere imza attı. Müzik endüstrisinin ikonik ismi Kenan Doğulu güçlü sahne duruşu, muhteşem sesi ve sempatik tavırlarıyla şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını yaklaşık 5 bin hayranı ile birlikte açık havada eşsiz bir senfoni yarattı. Kenan Doğulu’nun bir sonraki durağı 27 Temmuz’da Harbiye Açık Hava ve 5 Ağustos’ta Turkcell Vadi olacak.

HABER: MERVE ELÇİ