Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan "Türkiye'nin en genç karting pilotu" unvanını alan Zayn Sofuoğlu, ilk birinciliğini, MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 19-21 Nisan'da yapılan 1. ayak yarışlarında "micro" kategoride elde etti.

Kenan Sofuoğlu, oğlunun yarışında çok büyük bir he yecan yaşadığını dile getirdi.

Körfez Pisti'ne ilk kez 30 yıl önce geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Defalarca gelmeme rağmen bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Baba olarak bir çocuğu yarıştırmak zormuş. Bir de tecrübeli olduğunuz zaman daha zor. Birçok şeyi biliyorsunuz, olabilecekleri tahmin ediyorsunuz." diye konuştu.

Sofuoğlu, Zayn'ın ilk yarışmasında zorlandığını ve ikinci olduğunu, ikinci günde ise 2 birincilikle kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı.

"Küçük fiziğiyle o arabayı nasıl zapt ettiğine ben de çok hayret ediyorum"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ın karting yarışlarında ilk podyumuna birinci olarak çıkmasının güzel bir anı olacağını belirtti.

Sofuoğlu, geçen hafta 5 yaşına giren oğlunun şampiyonadaki en küçük yarışçı olduğu için federasyondan özel izin aldıklarını anlatarak, "İzni alabilmek için 'hızlı' olduğunu söyledik ve federasyon, gerçekten de en hızlısı olduğunu gördü. Şampiyonada da bunu kanıtladı ve zafer onun oldu." ifadelerini kullandı.

Yetiştirdiği sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Motosiklette yani iki tekerde dünyaya Türkler olarak kendimizi kanıtladık. Hayalim Formula 1 sporcusu yetiştirmekti. Bu oğluma nasip olur mu, bilmiyorum. Zayn çok meraklı, çok çalışıyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını da daha ilk yarışımızda aldık. En küçük olmasına, büyük çocuklarla karşılaşmasına rağmen Zayn podyumda birinciliğe çıktı. Küçük fiziğiyle o arabayı nasıl zapt ettiğine ben de çok hayret ediyorum. İnşallah devamı gelir, inşallah güzel bir yolumuz olur."

Sofuoğlu, Türkiye Karting Şampiyonası'nın coşkulu geçtiğini, Zayn'ın tanınır olması dolayısıyla tribünün yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve sezonu bu şekilde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

"Hedefim F1 şampiyonu yetiştirmek"

Kenan Sofuoğlu, oğlunun başarılı olacağına inandığı ve bu amaçla BOM Karting Takımı'nı seçtiklerini kaydetti.

Sofuoğlu, geçen yıl antrenmanları izlediğinde en iyi takım olduğunu düşündüğü BOM Karting ekibine "Zayn ile yarışmak ister misiniz?" şeklinde teklifte bulunduğunu, onların da "Seve seve." dediklerini ve anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Zayn'ın yaşının küçüklüğünden ötürü yaşadıkları sıkıntı nedeniyle son 1 aya kadar federasyonun onayını beklediklerini aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Denemeler yapıldı. Denemeler başarılı geçince de onay çıktı ve sadece birkaç gün önce Zayn 5 yaşına girdiğinde ilk sözleşmesini imzaladı. Hedefim F1 sporcusu yetiştirmek değil, hedefim F1 şampiyonu yetiştirmek. Bu motosiklette de böyleydi. Toprak'ı yetiştirirken hep onun şampiyon olmasını hayal ediyorduk. Orada hayalimize ulaştık. Sırada F1 var, Allah nasip ederse F1 şampiyonu yetiştirmek istiyoruz. Zayn olur olmaz, bunu bize zaman gösterir. Biz sadece çalışıyoruz."

Zayn Sofuoğlu da motosiklet ve otomobil kullanabildiğini anlatarak, "Ben birinci olacağım." ifadesini kullandı.