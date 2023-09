Haber:Damla Oya Erman

Açıkçası, bu modern Agatha Christie hikayelerine dönüş, Covid gecikmeli "Death on the Nile" sonrasında (kendisi "Orient Express'te Cinayet" in yıldızlarla dolu devam filmiydi, ki bu da 1974 versiyonuyla Albert Finney ile tam ölçüde karşılaştırılamadı.) sona ermiş olabilirdi (ve muhtemelen sona ermeliydi).

"A Haunting", Poirot'u 1947'de tekrar ziyaret ederek Poirot'a yeni bir katman getiriyor ve onu II. Dünya Savaşı sonrası mutsuz bir şekilde emekli olmuş olarak buluyor. Bir cesur gizem yazarı (Tina Fey, bu '40'lar tarzı rolle eğlenirken) onu baştan çıkarmak için cezbedici bir meydan okumayla geri çekiyor: Bir psikopatın (Michelle Yeoh) gerçekten ölülerle iletişim kurup kuramadığını veya bu numarayı nasıl başardığını belirlemek.

Her zaman mantıklı bir adam olan Poirot, herhangi bir doğaüstü şeyin olasılığını reddeder - "Beni küçümsemek için buradasınız," psikopat ona sırıtarak der - ancak kendisine, görünüşe göre intihar eden kızını aramak isteyen zengin bir kadının ("Yellowstone'un" Kelly Reilly) lanetli olduğu söylenen evinde düzenlenen bir spiritüel seansa katılması teklif edilir.

Olay, kızla bağlantılı bir dizi oyuncuyu bir araya getiriyor ve yakında Poirot'ya göz ardı edemeyeceği yeni bir vaka bırakarak bir türk biriktiriyor. Bonus olarak, hava durumu kimsenin ayrılamayacağı bir perili ev senaryosu oluşturur, korku filmi atmosferini güçlendirir.

Branagh, bu süslemelerde biraz fazla abartabilir, ancak yine de uluslararası kadrosu için güzel bir vitrin oluşturur; aralarında yönetmenin derinlemesine kişisel filmi "Belfast"in genç yıldızı Jude Hill de bulunmaktadır. Hill, geç kızı tedavi eden doktorun (yine Hill'in babasını oynayan Jamie Dornan) kâhin oğlu olarak rol almaktadır.

Bu filmlerde kesinlikle eski moda bir kalite bulunsa da, Branagh Christie'yi (gerçek roman "Hallowe'en Party" başlığını taşıyor) 21. yüzyıla uyarlamayı başardı, uluslararası mekanları sergilemeyi sürdürdü ve bol miktarda ve eğlenceli tiz ve alışkanlıkla Poirot karakterini kendi yaptı.

Bu, Poirot'un hedefleri ne olursa olsun, emekliliğin kartlarda olmadığını gösteren keyifli bir eğlence türünü sürdüren "A Haunting in Venice"yi devam ettiriyor gibi görünüyor.

"A Haunting in Venice", 15 Eylül'de ABD sinemalarında prömiyer yapacak. PG-13 derecelendirmesine sahiptir.