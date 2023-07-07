İstanbul

Kadıköy'den başlayıp sahile paralel olarak Maltepe'ye kadar giden 14 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi, şehrin en uzun ve eski yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Bir dönem konak ve az katlı binaların yer aldığı cadde ve buraya çıkan sokaklar, son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çok katlı binaların yükseldiği, inşaat yoğunluğunun arttığı bir bölge haline dönüştü.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaların yıkılıp yeniden yapıldığı Bağdat Caddesi ve buraya çıkan sokaklarda, inşaatlar devam ediyor. İş makinelerinin ve hafriyat kamyonlarının yoğun çalışması bölgede, kendine özgü tasarımlarıyla dikkati çeken binaların yerine çok katlı apartmanlar, iş merkezleri ve birbirine benzeyen dış cephe kaplamalı yapılar yükseliyor.

İnşaat çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik düzeni de bozulurken, sokak hayvanları da zarar görüyor.

Hafriyat kamyonları nedeniyle yol ve kaldırımlarda hasarlar oluşurken, araçların inşaat sahalarına giriş çıkışları nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor. Duba ve ahşap bariyerlerle bazı sokaklar keyfi olarak trafiğe kapatılırken, kaldırım ve yollara inşaat malzemelerinin koyulması da bölge sakinlerinin tepkisine yol açıyor.

Kadıköy'de Bağdat Caddesi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgede yol açtığı değişim ve oluşturduğu sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kentsel dönüşüm yapılmalı ama ortaya çıkan manzaradan memnun değilim"

Suadiye Mahallesi sakinlerinden Betül Akdeniz, bir zamanlar sayfiye yeri gibi olan bölgede herkesin birbirini tanıdığını aktardı.

Nezih, eski bir İstanbul muhiti caddede kentsel dönüşümden kaynaklı nüfusun ve araç sayısının arttığını, bunun bölgenin yapısını da bozduğunu dile getiren Akdeniz, şöyle konuştu:

"Dönüşüm çalışmalarıyla ayrıca bölgede araç sayısı da arttı. Sokağa bir araç bırakıldığında bütün trafik durabiliyor. İnşaat araçları da elbette gerekli ama sokaklar küçük ve park sorunu var. Burası eski İstanbul yerleşim yeriydi, bu kadar inşaatı, nüfusu kaldıramaz. Kentsel dönüşüm yapılmalı ama bu yapılırken ortaya çıkan manzaradan memnun değilim."

"Kendi araçlarımızla girip çıkamıyoruz"

Bölgede esnaflık yapan Melisa Günay ise inşaat faaliyetleri nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

İnşaat çalışmaların olduğu saatlerde trafik problemi yaşadıklarını belirten Günay, "Trafik olduğu zamanlarda kendi araçlarımızla girip çıkamıyoruz. Ayrıca oluşan gürültü ve inşaat tozu da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Günay, ayrıca normal araç trafiğinin yanı sıra büyük inşaat araçları nedeniyle sokak hayvanlarının da tehlike altında olduğunu kaydetti.

"İnşaat çalışmalarının erken saatte başlamasına izin verilmemeli"

Esnaf Mustafa Keşoğlugil, kamyon ve hafriyat araçlarının bölgede trafiği tıkamasından şikayet ederek, şöyle konuştu:

"Gürültü, toz, toprak eksik olmuyor. Evimin bulunduğu Çiftehavuzlar'da sabah 07.00'de hafriyat kazısı başladı. Hasta ve yaşlılar var. Hiç olmazsa 09.00'a kadar bıraksalardı da uyusaydık. İnşaat çalışmalarının erken saatte başlamasına izin verilmemeli. Zaman zaman belediye denetliyor ama zabıta gittiğinde çalışmalar tekrar devam ediyor. Kadıköy'de belediye buna engel olamıyor. Evet bu inşaatların yapılması gerekiyor ama kurallara da uyulmalı. Kadıköy'deki bu sıkıntılar herhalde inşaatlar bitene kadar devam edecek."

Hafriyat ve inşaat araçlarının yüksek tonajlı olması nedeniyle yol ve kaldırımların da zarar gördüğünü anlatan Keşoğlugil, belediyenin yol ve kaldırım tamiratlarını sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

İki hafta önce yapılan kaldırım zarar gördü

Suadiye ve Kadıköy'de kentsel dönüşüm alanında faaliyet gösteren bir müteahhitlik firması sahibi Mürsel Pusal, binaların yıkımı ve hafriyat çalışmaları sırasında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Bulundukları yerin bir kavşak olması nedeniyle birçok hafriyat kamyonu ve iş makinesinin geçtiğini ve bunun da trafiğe ve yollara zarar verdiğini belirten Pusal, bürokratik işlemlerden dolayı binaların yapım süresinin uzadığını anlattı.

Kentsel dönüşümün beraberinde bazı sorunlar da getirdiğini dile getiren Pusal, "Belediyelerin ruhsat ve diğer izin gerektiren işlem süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bulunduğumuz yerdeki kaldırım henüz iki hafta önce yapıldı. Burada hatalı bir park olduğu için sabahtan bu yana beton mikserleri ve hafriyat araçları kaldırımın üzerinden geçmek zorunda kaldı. Bölgede yeterli bir altyapı da bulunmuyor. Yol ve kaldırımların da genişlemesi gerekiyor. Yeraltı otoparklarıyla park sorunları çözülmeli. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin altyapı sorunlarını çözmesi gerekiyor." şeklinde konuştu

AA