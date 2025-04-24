Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik. Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla 1365'e çıktı."

Kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Ele ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür."

İstanbul'daki deprem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir." ifadelerini kullandı.