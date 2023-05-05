KERKÜK AA- Kerkük'te bir ilk olan "seyyar berberde" gerekli tüm ekipmanın yanı sıra müşterileri rahat ettirecek her şey mevcut.

Müşterilerinin çoğu hasta, yaşlı ve engellilerden oluşan Muhammed'e, 6 ay önce başladığı seyyar berber hizmeti kapsamında kentin hemen hemen tüm semtlerinden talep geliyor.

Yaklaşık iki metrekarelik ve tek kişilik araçta, kullan-at malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

Mesleğe küçük yaşta çırak olarak başlayan 45 yaşındaki Muhammed, AA muhabirine "seyyar berber" hizmetine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Muhammed, müşterilerin evlerine ya da yaşadıkları semtlere gitme yönünde çok yoğun talep aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Normalde işlettiğim erkek kuaför salonunun dışında müşterilerime farklı bir hizmet sunmak istedim. Daha önce satın aldığım kasalı aracımın kasasını seyyar kuaför salonuna çevirme ve müşterilerimin ayağına giderek onlara hizmet verme fikrimi uygulamaya başladım."