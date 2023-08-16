Kerkük

Hasan'ın sokak hayvanları barınma ve rehabilitasyon merkezi Kerkük'te yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor.

Hasan ve 20 kişiden oluşan ekibi, Kerküklülerin sokaklarda bulup getirdiği desteğe muhtaç, sahipsiz hayvanları gönüllü olarak tedavi ediyor.

Barınma ve rehabilitasyon merkezinin kurucusu Hasan, yaptığı açıklamada, kentin ilk ve tek rehabilitasyon merkezi olarak 2018'den beri sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi imkanı sağladıklarını söyledi.

Merkez bünyesinde klinik, eczane, röntgen odası, cerrahi bölüm, barınak ve otel bulunduğunu belirten Hasan, özellikle soğuk kış günleri ve kavurucu yaz sıcağında sokakta kalan hayvanları merkezdeki barınma bölümüne aldıklarını aktardı.

Yıllardır sokak hayvanlarına sağladıkları destekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Hasan, yardımsever vatandaşların kendilerine destek olduğunu ve sokakta kalan kimsesiz hayvanları kliniğe getirdiklerini ifade etti.

En çok trafikte yaralanma vakaları geliyor

Kerküklü genç veteriner, cuma hariç haftanın altı günü hizmet verdiklerini ve merkezdeki klinikte birçok hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sokaklarda çok sayıda sahipsiz kedi ve köpek olduğuna dikkati çeken Hasan, en çok trafikte kaza sonucu yaralanma vakalarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Acil tedaviye muhtaç hayvanlara bulunduğu yerde destek verdiklerini aktaran Hasan, araç çarpması ya da bir kaza sonucu yaralanan hayvanların bulunduğu bölgelere ekip göndererek gereken müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

Hasan, klinikte kedi ve köpek dışında kuşlara da şifa vermeye çalıştıklarını kaydetti.

"Sokak hayvanları için merkezimize gelen her yardım talebine yetişmeye çalışıyoruz ve sunduğumuz hizmetin karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz." diyen Hasan, günde 5 ila 12 hayvanı tedavi ettiklerini aktardı.

"Kerkük'ün ilk ve tek hayvan oteli"

Hasan, "Merkezimiz ayrıca Kerkük'ün ilk ve tek hayvan oteli özelliğine sahip. Normalde otel hizmeti ücretli ancak tedavisi günler süren sokak hayvanlarını da burada barındırıyoruz." dedi.

Kahtan Adnan, desteğe muhtaç sokak hayvanlarını takip ederek rehabilitasyon merkezine getiren Kerküklülerden biri.

Adnan, yıllardır hasta ve bakıma muhtaç hayvanları bu merkeze getirdiğini söyledi.

Burada sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımlarının çok iyi yapıldığını belirten Adnan, evinde kendisinin de bir kedisi olduğunu dile getirdi.

AA