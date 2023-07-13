İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçundan aranması ve 3 bin lira kesinleşmiş para cezası ile İstanbul 4. ve İstanbul 28. ağır ceza mahkemelerince terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması bulunan B.I'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA