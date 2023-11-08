Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Adası'nda 1950'lerin ortalarında başlayan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren Türklere yönelik katliamların tarihin sayfalarında kanlı bir leke olarak yer aldığını belirtti.

Başar, Kıbrıs'ta yaşananları kamuoyunun gündeminde tutmak ve hafızaları tazelemek için düzenlenen serginin, Gazze'de benzer trajedilerin yaşandığı günlerde daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.

Geçmişte Kıbrıslı Türklerin başına gelenlerin bugün Filistin'de yaşandığına işaret eden Başar, şöyle konuştu:

"Filistinlilerin topraklarına göz diken ve yaklaşık 75 yıldır bölgeyi türlü yollarla adım adım işgal etmeye çalışan İsrail, Gazze'deki saldırılarına aralıksız ve hedef ayırımı yapmaksızın devam ediyor. Barış Harekatı öncesinde Enosis hayaliyle bir kısım Rumların Türklere yönelik yaptığı acımasız ve insanlık dışı saldırılarda olduğu gibi bugün de İsrail Filistin'de benzer bir katliam yapıyor. Savaş suçlarına her an bir yenisini daha eklemekten hiç ama hiç çekinmiyor."

Başar, Kıbrıslı Türklerin katledilmesine dün ses çıkarmayanların, 7 Ekim'den bu yana katledilen sayısız Filistinli çocuk için de ses çıkarmadığını, bazı medya kuruluşlarının işlenen suçların faillerini aklarken, katledilen masumları ise suçlu göstermeye çalıştığını söyledi.

"Güçlü Türkiye, güçlü KKTC vizyonu"

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin haklarına sahip çıkmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ve göstermeye de devam ettiğini belirten Başar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kıbrıs çabasıyla ilgili son derece önemli adımlar atıldı. Devlet olmanın tüm unsurlarını yerine getirerek uluslararası ilişkilerin öznesi olması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) maalesef Türkiye dışında hiçbir devlet tarafından tanınmıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta uluslararası kamuoyunu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet etmiştir."

Başar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Adası'ndaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tarafsız davranması noktasında daima uyarılarda bulunduğunu, konunun her daim yakın takipçisi olduğunu belirterek, "Biz inanıyoruz ki bu çabalarla birlikte güçlü Türkiye, güçlü KKTC vizyonunun daha yüksek sesle dillendirileceği günler çok yakındır." ifadesini kullandı.

Serginin açılış törenine, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Dr. Şebnem İlhan, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başka bir program nedeniyle açılış törenine katılamadı.

24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergiyle geçmişten günümüze yaşanan trajedilerin görünür kılınması, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı soykırım ile katliamların hatırlanması ve Kıbrıs'a dair hafızayı ve hassasiyeti canlı tutmak amaçlanıyor.

Kıbrıs'taki mezalime son veren "Kıbrıs Barış Harekatı"na kadar yaşananların ele alındığı sergide döneme ait çok sayıda fotoğraf, gazete ve haber notları yer alıyor.

Kıbrıs meselesinin kronolojik biçimde ele alındığı sergi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.