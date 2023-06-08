Gazeteci Fatih Altaylı, çalıştığı medya kuruluşundan ayrıldıktan sonra kendisine ait sitesinde köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor. En son paylaştığı yazıda ise çarpıcı bir kulis bilgisi ile okuyucularının karşısına çıktı.

Altaylı’nın yazısında yer alan iddiaya göre Kılıçdaroğlu’na “Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.” sorusu soruldu.

Soruya karşılık Kılıçdaroğlu’nun, “Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok.” yanıtı verdiğini yazdı.

Verdiği kulis bilgisine dair yazısı şu şekilde:

Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.

Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.

“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.”

Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.

“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok.”

Herkes rahatlıyor.

HABER: MERVE ELÇİ