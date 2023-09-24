Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz.

Kılıçdaroğlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı mızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları'nda başarılar." ifadesini kullandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.