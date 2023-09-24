Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Paris Olimpiyatları'nda başarılar." ifadesini kullandı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz.

AA