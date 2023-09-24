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8 ayak üzerinden gerçekleştirilecek ligin onunda şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Kaybettiğimiz için üzgünüz.

Rakiplerini yenen sporculara ödüllerini, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile protokol üyeleri verdi.

Han'ın ortasına kurulan ringde yapılan 8 müsabakada rakiplerini yenen Ayten Özdemir, Ferhat Özmen, Nadiye Özdemir, Mehmet Ali Meriç, Cemile Aykoç, Yasin Muhittin Can, Nefise Atalay, Ali Şamil Doğan, turnuvanın ilk ayağını galip tamamladı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Şehzadeler Belediyesi Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlendi.

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