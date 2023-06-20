ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin beka sorununa değindi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

İstanbul önemli bir merkezdir. Erdoğan hâlâ İstanbul'un rantının peşinde. Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Biz İstanbul'a ihanet ettik diyen kendileri. İhanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyor.

Eğer ekonomik olarak birilerine bağımlıysanız, kapı kapı dolaşıyorsanız, Türkiye’yi tefecilere teslim etmişseniz bir beka sorunumuz vardır

Eğer bir devleti siz uluslararası tefecilere ve onların yandaşlarına, onların siyasi aktörlerine Türkiye’yi teslim etmişseniz bir beka sorunu var demektir.

Erdoğan döneminde her ay ödenen faiz ortama 2 milyar faiz ödeniyor. 85 milyonun sırtından ödenen bir faiz bu. Bir borç batağı içine Türkiye sürükleniyor.

Türkiye’nin iradesini satmak bir beka sorunudur.

Toplum unutabilir ama biz unutmayacağız.

Cemal kaşıkçı davası

Kemal kılıçdaroğlu konuşmasında 2018 yılında Türkiye İstanbul Başkonsoluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı davasına da değindi.

Konuşmasında,”Bu ülke bağımsızsa, bu ülke gerçekten saygın bir ülkeyse ve cinayet burda işlendiyse sanığın burda yargılanması gerekir.”ifadelerine yer verdi.

Para için Türkiye’nin iradesi satıldı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında,” Para için Türkiye’nin iradesi satıldı,Yargının iradesi satıldı.Çünkü hakim Türk milletin adına bir karar veremeyip o iradeyi Suudi arabistan’a veriyorsa o iradeyi sattı demektir.”dedi.

HABER:MERVE ELÇİ