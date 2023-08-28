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Kaza nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiği bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

İ.B'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanın M.U ise müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaptığı kontrolde İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadan gelen M.A. kontrolündeki 34 FAC 550 plakalı otomobil, motosikletten düşen İ.B. ve M.U.'ya çarptı.

KİLİS (AA) - Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 AAK 132 plakalı motosiklet, iddiaya göre Kilis-Gaziantep karayolunun Beşikkaya Köyü civarında devrildi.

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