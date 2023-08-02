Haber: Damla Oya Erman

"Şekerli gıdaların yerine şeker dışı tatlandırıcıları kullanmak, insanların vücut ağırlığını uzun süreli olarak kontrol etmelerine yardımcı olmaz" dedi.

Rehberlik, diyabeti olanlar dışındaki herkesi kapsıyor. Ancak bu öneri şeker dışı tatlandırıcıların güvenliğini yorumlamıyor, sadece kilo kontrolü veya hastalıksız riskini azaltma konusunda bilim, başarıya ulaşamamıştır.

Tatlandırıcılar genellikle önceden paketlenmiş gıdalarda kullanılır ve bazen tüketiciler tarafından doğrudan gıda ve içeceklere eklenir.

WHO, 2015 yılında şeker tüketimi konusunda rehberlik yayınladı ve yetişkinlerin ve çocukların günlük şeker tüketimini toplam enerji alımlarının %10'unun altına indirmelerini önerdi. Bu önerinin ardından, şeker alternatifleriyle ilgi arttı.

Ancak WHO'nun son önerisi, şekerli içeceklerin tüketimini azaltmaya odaklanmak gerektiğini ve şekerli içeceklere tercih olarak "ham veya hafif işlenmiş meyve" kullanmanın daha iyi bir strateji olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, tatlandırıcılarla birlikte "mısır şurubu, dextrose, fruktoz, glukoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, süt şekeri, malt şurubu, maltoz, melas ve akçaağaç şurubu" gibi gizli şekerlerin de dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.