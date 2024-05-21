BBC'nin haberine göre, Güney Kore İletişim Komisyonu, sosyal medya platformu TikTok'ta nisanda dolaşıma giren video hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu videonun Güney Kore Ulusal Güvenlik Yasası'na "aykırı" içerik barındırdığı belirtilerek, "Kim Jong-un muhteşem lider, babacan Kim'le övünelim" ifadelerinin yer aldığı şarkının tüm uyarlamalarının yasaklanacağı bilgisine yer verildi.

Şarkının, Kim Jong-un'u "övdüğü" ve "yücelttiği" aktarılan açıklamada, video Kuzey Kore tarafından "Güney'e karşı yürütülen psikolojik savaşın tipik bir örneği" olarak nitelendi.

Açıklamada, yasaklama kararının Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden gelen bir talep üzerine alındığı kaydedildi.