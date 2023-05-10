BİŞKEK AA- Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulubayev, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile teşkilata üye devlet başkanlarının kararlarının uygulanması dahil olmak üzere teşkilatın gündemindeki konuları ele aldı.

Kulubayev, ekonomik ve yatırım alanlarında teşkilata üye devletlerin çıkarlarını karşılayacak özel projelerin uygulanmasının güçlendirilmesi gereğine dikkati çekti.

Teşkilatın uluslararası arenadaki rolünü ve önemini artıracak çabalara değinen Kulubayev, teşkilatın diğer uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini tesis etme ve güçlendirme çabalarını olumlu değerlendirdi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Bakan Kulubayev'e teşkilatın mevcut faaliyetleri, 2023 yılı çalışma planları ve teşkilata üye devletlere ait kurumların etkinliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ömüraliyev, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın tam üye; Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’nin gözlemci olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın Genel Sekreterlik görevine 11 Kasım 2022'de atanmıştı.