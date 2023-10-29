Atatürk Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilciliği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri ile Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan Egemendik Türkiye Mezunları Derneği temsilcileri ve Kırgız-Türk iş adamları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılamanın heyecanı, gururu ve sevinci içindeyiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan savunmasında göğüslerini siper etmiş şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti, kadim devlet geleneğinden ve kahraman milletinden aldığı güçle asırlık bir çınar gibi kökleşmiştir. Şüphesiz ki, bu başarının ilham kaynağı geçtiğimiz yüzyıla damga vuran ve cumhuriyetimizin yolunu açan milletimizin kararlığı ve iradesi olmuştur." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Doğan, sahip olduğu tüm vasıfları, konumu ve potansiyeli ile büyük tehditlerin ve projelerin hedefinde bulunduğunun da bilincinde olduklarını ifade etti.

Şimdi daha güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu dile getiren Doğan, bundan bir asır sonra Türkiye'nin üçüncü yüzyılına hazırlanacak çocukların ve onların torunlarının, Türkiye'nin bin yılı için aynı inanç ve irade ile her türlü tehdit karşısında yollarına inatla devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yarın bir resepsiyon düzenleyecek.