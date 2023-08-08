Bişkek

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Issık Göl Bölgesi Tüp İlçesi'ne bağlı Taldı-Suu, Köçü ve Korumdu köylerinde sağanağın sele sebep olduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu üç köyde 92 ev ile iç yolların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, sel sonrası 103 personelin 7 araçla bölgede temizlik çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad Bölgesi'nde Çon-Sai köyünde de dün yerel saatle 15.30 sıralarında kısa süreli sağanak sonucu meydana gelen su baskınının ardından tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AA