Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Kırıkkale'de son 2 yılda 1580 üreticiye yüzde 60 hibeli 650 bin ton hububat ve 50 kilogramlık yaklaşık 500 torba yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı sürdürülebilir üretimin tehdit altına girdiğiyle ilgili dünyada ciddi manada kanaat oluştuğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuyu da göz önünde bulundurarak atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi ve tarım alanlarının etkinliğinin artırılması amacıyla TAKE projesini başlattığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında ilimizde 2022 ve 2023'te 10 proje uyguladık. Bu anlamda makarnalık buğday, bölge şartlarımıza uygun kaliteli ekmeklik buğday, baklagil ve yem bitkisi tohumlarını temin ederek çiftçilerimizi destekledik. Bakanlığımızın çok hızlı bir şekilde dünyadaki gıda krizini de göz önünde bulundurarak böyle bir projeyi başlatması ve ilimize de desteklerde bulunmasından dolayı bakanımıza ve bakanlığımızın ilgili birimlerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum."

"TAKE projeleri sayesinde çiftçi sayımız arttı"

Yılmaz, TAKE projeleri ile kentteki tarımsal üretim miktarının da arttığını dile getirdi.

Geçen yıl 610 bin ton olan bitkisel üretimin, bu yıl 700 bin tonu geçtiğini belirten Yılmaz, "Bu da projeleri yürütmemizin ne kadar yerinde ve ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Proje kapsamında, 1580 civarında üreticiye 650 bin ton hububat, yaklaşık 500 torba yem bitkisi tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Proje kapsamında, 45-50 bin dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Ayrıca TAKE projeleri sayesinde çiftçi sayımız arttı. 2022 yılında 14 bin 800 olan çiftçi sayımız, 2023 yılı itibarıyla 15 bin 300 civarına yükseldi." diye konuştu.

Yılmaz, yeni ürün çeşitlerinin denenmesiyle hem üretim miktarı hem de rekoltenin arttığını vurguladı.

Normalde çiftçinin daha önce ektiği buğday tohumundan dekara 317 kilogram verim alırken, proje kapsamında dağıtılan tohumlardan 360 kilogram ürün aldığını ifade etti.

Yine 2024 yılı içinde bakanlığa projelerini sunduklarını aktaran Yılmaz, çiftçilerin, sabırsızlıkla bu projelerin uygulanmasını beklediğini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

AA