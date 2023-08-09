Haber: Mert Osman Erman

İvory Coast ve Gine kökenli dört kurtulan, çarşamba günü Lampedusa'ya ulaştı.

Bu yıl Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçiş sırasında bugüne kadar 1.800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kurtulanlar - üç erkek ve bir kadın - kurtarıcılara, üç çocuk da içeren 45 kişiyi taşıyan bir teknede olduklarını söyledi. Teknenin 7m (20ft) uzunluğunda olduğunu ve Sfax'tan geçen hafta perşembe günü ayrıldığını, ancak büyük bir dalga tarafından vurulduktan sonra saatler içinde battığını ekledi. Sadece 15 kişinin can yeleği taktığı anlaşılıyor.

Kurtulanlar, bir kargo gemisi tarafından kurtarıldıklarını ve ardından bir İtalyan sahil güvenlik gemisine aktarıldıklarını söyledi.

İtalyan sahil güvenliği, pazar günü bölgede iki gemi enkazı bildirdi, ancak bu geminin bunlardan biri olup olmadığı net değil.

Tunus yetkililerine göre Sfax, Lampedusa'dan yaklaşık 130 km (80 mil) uzaklıktaki bir liman kenti, Avrupa'da güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayan göçmenler için popüler bir geçiş noktasıdır. Son günlerde, İtalyan devriye botları ve yardım grupları Lampedusa'ya ulaşan başka 2.000 kişiyi kurtardı.

Tunus, son aylarda siyah Afrikalılara karşı bir ırkçılık dalgası yaşadı ve ülkeden teknelerle ayrılma girişimleri arttı.

Birleşmiş Milletler, 2014 yılından bu yana merkezi Akdeniz'de 17.000'den fazla ölüm ve kaybolma vakası kaydetti, bu da onu dünyanın en tehlikeli göçmen geçişi haline getiriyor.

Geçen ay, AB, "düzensiz" göçü durdurma çabaları için Tunus ile 118 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Para, kaçakçılığı durdurma, sınırları güçlendirme ve göçmenleri geri gönderme çabalarında harcanacak.

İtalya'nın aşırı sağ hükümeti, kurtarma gemilerinin Lampedusa veya Sicilya'ya kurtarılan göçmenleri bırakmalarına izin vermek yerine daha uzak limanlarda demirlemelerini zorunlu kılan bir politika benimsemiştir.

Amaç, gelişleri ülke geneline yaymak olarak belirtiliyor, ancak STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları) politikanın gemi enkazlarının daha yaygın olduğu bölgelerde devriye gezebilecekleri zamanı azalttığını söylüyor.