Aynı anda yaklaşık 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip, 3 bin 769 metrekare alan üzerine 4 kat olarak inşa edilen kütüphane günlük ortalama 1400 ziyaretçi ağırlıyor.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği İl Halk Kütüphanesi, 2021 yılında yaklaşık 400 bin, 2022 yılında da 430 bin okuyucu tarafından ziyaret edildi.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu kent, modern kütüphanesinde her yıl nüfusunun 4 katı okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

Kütüphane içinde okuma, kafe, servis, bireysel çalışma, hazırlık alanları ile 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel-işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon ve sahne yer alıyor.

"Öğrencilerimiz ve okuyucularımızı rahat ettirmek için uğraşıyoruz"

Kütüphane Müdürü Hilal Sıcak, İl Halk Kütüphanesinin Türkiye'nin ilk elektronik modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.

Sıcak, kütüphanenin okuyucular için gerekli tüm imkanlara sahip olduğunu aktararak, kentin en merkezi konumunda bulunması dolayısıyla da okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.

Nüfusa oranla kütüphane kullanım oranının kentte yüksek olduğunu vurgulayan Sıcak, "Kütüphanemiz yeni modern binasına 2,5 yıl önce taşındı. Türkiye'nin ilk elektronik modern kütüphanelerinden biri. Akıllı bina olarak tasarlandı ve yapıldı. Kırklareli çok küçük bir il. Nüfusumuz 100 bin civarında ama bizim yıllık okuyucu sayımız 430 binlerde, günlük 1400 civarında okuyucumuz var. Kırklareli'nde kütüphane kullanım oranı gayet güzel." diye konuştu.

Okuyucu sayısını yükseltmek için kitap sayısını artırmayı hedeflediklerine değinen Sıcak, üniversite öğrencilerinin genelde kütüphanede ders çalıştıklarını, onların rahat ve konforlu bir şekilde çalışması için uygun bir ortamın olduğunu dile getirdi.

Sıcak, "Öğrencilerimizin ve okuyucularımızın daha fazla okuması ve kütüphanemize daha fazla gelsin için çalışıyoruz. Onları rahat ettirmek için uğraşıyoruz. Okuyucuların gelmesi bizim var olma sebebimiz." ifadelerini kullandı.

AA