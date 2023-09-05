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Teklifi kabul eden şüpheli, uzlaştırma kararı kapsamında EKG cihazı bağışında bulundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Şüpheli S.B'nin tehdit ettiği sağlık çalışanı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

KIRKLARELİ (AA) - Alınan bilgiye göre, sağlık çalışanı B.Ç, tedavi amacıyla aile sağlığı merkezine müracaat eden S.B'ye tıbbi müdahalede bulunduğu sırada tartışma çıktı.

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