Haber: Damla Oya Erman

Amerika'nın efsanevi rock grubu KISS, 50 yıl süren turnelerinin ardından "The End of the Road" turunun final konserini New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleştirerek veda etti.

Grubun kurucuları Paul Stanley ve Gene Simmons, gitarist Tommy Thayer ve davulcu Eric Singer, sahneye çıkarak "I Love It Loud" ve "Beth" gibi klasik parçalarını hayranlarına seslendirdi.

Gösterinin sonunda müzisyenler sahneden ayrılırken, dijital avatarları onların yerini alarak "God Gave Rock And Roll To You" performansını sergiledi.

Grup, resmi YouTube kanalında müzisyenlerin dijital avatarlarının oluşturulmasında kullanılan hareket yakalama kıyafetlerini ve dijital avatarların performanslarını içeren bir video paylaştı.

Video içinde solist Paul Stanley, "Grup, bizden daha büyük olduğu için yaşamaya layık" ifadelerini kullandı. Dijital modellerin oluşturulmasında Pophouse Entertainment Group ile iş birliği yapıldı ve KISS'in dijital avatarları ile sahne alacak ilk Amerikan grup olduğu belirtildi.

Pophouse, "Grubun dönüşümü, onların ölümsüzleşmesini sağlayacak ve kariyer boyunca yaptıkları gibi rock and roll performanslarının sınırlarını zorlayacak." açıklamasını yaptı. Ayrıca KISS'in dijital olarak önümüzdeki on yıl boyunca sahne almaya devam edeceğini vurguladı.

Avatarlar, George Lucas tarafından kurulan görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic tarafından oluşturuldu. Grup üyelerinin dijital avatarları, hareket yakalama teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

KISS, dijital avatarlarını kullanarak konserlere devam eden ilk Amerikan grup olma özelliğini taşıyor.