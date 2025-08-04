Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Fıratcan Dalmış ile çok özel bir röpörtaj gerçekleştirdik. Fıratcan tek hayalim Harbiye Açık Havada şarkılarımi milyonlara söylemek ve bol alkış almak.

Fıratcan'ı kısaca tanıyalım ?

Merhaba Ben Fıratcan.22 Temmuz 1994 Kayseri doğumluyum ama Kayseride hiç yaşamadım.Çocukluk yıllarım Antalyada geçti.Üniversiteyi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerini burslu kazandım.Daha sonra sanat tutkum ağır bastı eğitimimi yarıda bırakıp İstanbul beykent üniversitesini oyunculuk bölümünü kazandım.

Müziğe ne zaman merak sardın ne zaman başladın ?

Müzik aslında çocukluğum boyunca hep hayatımdaydı.Amatör olarak söylüyordum hep daha sonra İstanbula gelip profosyonel olmak için uzun süre en iyi öğretmenlerden şan dersi aldım.Müziğe artık daha ayakları basar bir şekild ilerledim.

Fıratcan ilk singılini ne zaman çıkardı ?

ilk singlemi olan Yasaklısın ‘ı 2017 de çıkardım ve büyük bir ivme yakaladım dijital platformlarda.Yasaklısın bana daha sonraki çalışmalarımın kapısını araladı.

Fıratcan müzik yolunda iddialımı iddialıysa ne kadar iddialı ?

Müzik konusunda mütevazi olamıycam.İddialıyım tabiki.İdda güzeldir insanı canlı ve diri tutar.Pembe iddiaları sevmem benim iddalarım ya siyahtır yada beyaz.

Son çıkardığın "Nankör "adlı şarkından söz edermisin ?Klip çektin klip serüveninden söz edermisin ?

"Nankör" şarkısının söz ve müziği Güven Barana ait olan yönetmen koltugunda ise Emrah Özbilen oturdu.Düzenlemesinide Nurettin Çolak yaptı."Nankör" şarkısı bana efsane bir parça zamanında ciddi bir damga vurmuş olan parçayı yeniden hayata geçirmek inanılmaz hissettirdi. Eminönü köprüsü ve Karaköy sokaklarında 48 saat süren klip çekimlerini gerçekleştirdik.Klip çekiminde yabancı bir model eşlik etti. Yapacağım sahneler zaten ilginç bir şekilde rüyama girmişti ve bende onları gerçeğe dönüştürdüm.Sanat yönetmenliğini Emrah Özbilenle beraber yaptık.Şarkının hala güzel geri dönüşlerini alıyorum.Radyolarda durmadan çalıyor bende emeklerimin karşılığını bu kadar güzel alınca çok mutlu oluyorum.

Fıratcan müzik sektöründe kendini kanıtladığına inanıyormusun ? Müzik sektörüne girmek ve durmak barınmak çok zor neler söyleyeceksin ?

Ben kendimi ilk işimden bu yana kanıtladığıma yürekten inanıyorum ve pop müziğe çok güzel iz bırakacağıma inanıyorum yaşamım boyunca.Pop müzik en büyük tutkularımdan biri.Zaten çalıştığım ve beraber müzik yaptığım insanlar çok profosyoneller ve bana ciddi bir şekilde inanıyorlar.Kaliteli işler yaptığınız zaman her zaman akılda kalırsınız ve parmakla gösterilirsiniz.

Müzik sektöründe örnek aldığın kişiler var mı ? Varsa kimlerdir ?

Müzik yolculuğumdan örnek aldığım isim tabiki tarkan.Kendisiyle çok güzel işler yapıcağıma inanıyorum.İnşallah yollarımız kesişir bir gün.

Müzik sektöründe star olacağına inanıyor musun ?

Bence star olunmaz zorla ya insanın içinde vardır ışık yada yoktur.Tabiki eğitim de şart.Ben ilk işimden bu yana star diye lanse edildim bunu ben kendim yapmadım çalıştığım isimlerle starlık ahlakı içinde çalıştık.Star olmak nasıl bir duygudur o çok göreceli bir kavram.Biz güzel işler yapalım gerisi gelir zaten.Kim beni nasıl görmek istiyorsa öyle görebilir.

Fıratcan yakışıklısın hiç oyunculuğu düşündünmü ?Sana oyunculukmu yolsa müzikmi desem ?

Ben oyunculuk bölümü okudum çokda başarılıyımdır her zaman en büyük alkışları ben alırdım sahnede fakat müzik tutkum ağır bastı.Müzik yaparken kanım kaynıyor ve engel olamıyorum o çok bambaşka bir duygu tarif edilmez güzellikte.Müzik heycanım hep var yine olsa müzik için oyunculuğu bırakırdım.İlerde ama bir sinema filminde oynamak isterim neden olmasın.

Fıratcan Müzik sektöründe hayalin nedir ? Hayalinden söz eder misin ?

Müzik hayalim çok büyük kitlelere konser vermek.Şarkılarımın hep bir ağızdan söylemesi ve tabiki Harbiye.Kim harbiyede çıkmak istemezki ? Orası er meydanı bir sanatçının rüştünü ispatlaması gibi düşünebiliriz ve tabiki stadyumlar ve festivaller yurt içi turt dışı farketmez.

Fıratcan dikkatimi çekti hep single çıkarıyorsun albüm yapmayı düşünüyor musun ?

Albüm yapmak için çok zaman ayırmak gerekir titiz bir şekilde.Şarkıları toplamak üstünden geçmek zaman alabilir.Şu anda single olarak ilerlemek daha kolay ilerde isterim bir albüm yapmayı daha önce hiç yapmadım nasıl bir duygu yaşamak isterim.