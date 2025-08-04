Ne güzel beni seven,dua eden yüzlerce yürek var;iyi ki varsınız...
Tarihten güzel bir anektod ile merhaba!
“TÜRK ÇOCUĞU BENİ BEKLİYOR”demiş ATATÜRK!
Ve biz de emrinizdeyiz PAŞAM!
Biz de seni bekliyoruz !
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“Türk Çocuğu Beni Bekliyor!
Bir gece Çankaya'da Atatürk'ün huzurlarında bulunuyorduk. O gecenin sabahı saat beş, beş buçukta terasa çıktık;terasın biraz ötesinde, süngülü bir nöbetçi bekliyor.
Onu göstererek, bana dedi ki:
- " Bu Türk çocuğunun, orada kimi beklediğini biliyor musun? " Gayet normal olarak dilimin ucuna gelen ilk yanıt şu oldu:
- " Köşkü... "
- " Hayır! Dedi, orada benim yatak odam var. Onun penceresi altında dolaşıyor. Uykusuz, sabaha kadar beni bekliyor. " Ve gözlerini Mehmetçikten ayırmadan, ilave etti.
- " Türkün bir büyüğüne, kumandanına bağlılığı dünya üzerinde emsalsizdir. " Bana döndü.
Gözü yaşlı idi, sesi yumuşamış, halinde bir hüzün vardı:
- " Türk çocuğu beni bekliyor... " dedi.”
Vasfı Rıza Zobu'dan bir anı.
Atatürk ve Unutulmaz Anıları,
Ahmet Gürel, Bülent Türker, Nisan 2009
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ATATÜRK YOLUNDA ATATÜRK İLE KALINIZ DOSTLARIM!!!