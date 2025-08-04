Ne güzel beni seven,dua eden yüzlerce yürek var;iyi ki varsınız...

Tarihten güzel bir anektod ile merhaba!

“TÜRK ÇOCUĞU BENİ BEKLİYOR”demiş ATATÜRK!

Ve biz de emrinizdeyiz PAŞAM!

Biz de seni bekliyoruz !

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“Türk Çocuğu Beni Bekliyor!

Bir gece Çankaya'da Atatürk'ün huzurlarında bulunuyorduk. O gecenin sabahı saat beş, beş buçukta terasa çıktık;terasın biraz ötesinde, süngülü bir nöbetçi bekliyor.

Onu göstererek, bana dedi ki:

- " Bu Türk çocuğunun, orada kimi beklediğini biliyor musun? " Gayet normal olarak dilimin ucuna gelen ilk yanıt şu oldu:

- " Köşkü... "

- " Hayır! Dedi, orada benim yatak odam var. Onun penceresi altında dolaşıyor. Uykusuz, sabaha kadar beni bekliyor. " Ve gözlerini Mehmetçikten ayırmadan, ilave etti.

- " Türkün bir büyüğüne, kumandanına bağlılığı dünya üzerinde emsalsizdir. " Bana döndü.

Gözü yaşlı idi, sesi yumuşamış, halinde bir hüzün vardı:

- " Türk çocuğu beni bekliyor... " dedi.”

Vasfı Rıza Zobu'dan bir anı.

Atatürk ve Unutulmaz Anıları,

Ahmet Gürel, Bülent Türker, Nisan 2009

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ATATÜRK YOLUNDA ATATÜRK İLE KALINIZ DOSTLARIM!!!