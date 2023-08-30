Lefkoşa

EVKAF Genel Müdürü Benter Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteyli atılarak duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Benter, "Rum kesiminde camilere yönelik saldırılarda artış var. Son yıllarda saldırılar arttı ve tehlike yaratıyor. Cumartesi günü yapılan saldırı çok ciddi bir saldırıdır. Çünkü saldırgan yakıcı bir maddeyle camiyi yakmaya teşebbüs etti." dedi. Saldırı anında caminin boş olmasının büyük bir faciayı önlediğini belirten Benter, GKRY kentlerinde camilere ve Türk-İslam eserlerine yönelik saldırılara karşı yetkililerin önlem almasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çok sayıda kilise bulunduğunu dile getiren Benter, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinden bu yana geçen 452 yılda Ada'nın güneyi ve kuzeyinde kiliselere yönelik hiçbir saldırı olmadığını, hiçbir Türk'ün de eline yakıcı madde alarak kiliselere saldırı teşebbüsünde bulunmadığını söyledi.

"Güneydeki idare, camilere saldırıları tolere ediyor"

Son yıllarda GKRY'deki camiler ve tarihi eserlere yönelik çok sayıda saldırı olduğunu yineleyen Benter, "Saldırganlardan tutuklanan veya ceza alanı bugüne kadar bize bildirilmedi. Güneydeki idare, saldırıları tolere ediyor. İdarenin bu toleresi saldırganların cesaretini artırıyor ve kutsal mabetlere saldırıda risk olmadığı duygusuna sebep oluyor. Saldırganlar ağır ceza alacaklarını bilseler, bu tip saldırılara ağır cezalar verseler engelleyici olur." diye konuştu.

Benter, ibadet yerleri ve tarihi eserlere saldırının suç olduğunu, çoğu zaman yakıcı maddelerle yapılan bu saldırıların o mekanlarda bulunan insanlar için büyük tehlike arz ettiğini vurguladı.

Osmanlı Devleti'nin 1571'de Kıbrıs'ı aldıktan sonra Rum, Ermeni, Maruni ve diğer azınlıkların dinlerine karışmadığına işaret eden Benter, Osmanlı yönetiminin gayrimüslimlere hoşgörü gösterdiğini ve özel mülkiyet hakkı tanıdığını söyledi.

Benter, kutsal yerlere saldırının toplumlar arası barışı bozduğunu da sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs'ta son 10 yılda camilere 20'den fazla saldırı oldu

EVKAF ve KKTC Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, GKRY kontrolündeki kentlerde son 10 yılda cami, mescit, tarihi köprü ve diğer eserlere 20'den fazla saldırı düzenlendi.

Limasol kentinde bulunan ve geçen cumartesi günü molotofkokteyli atılan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne 2012'den 2023'e kadar 5 saldırı ve kundaklama eylemi düzenlendi. Saldırıların 3'ü son 3 yılda yapıldı.

Rum kesimindeki Denya köyünde bulunan camide son 10 yılda 2 saldırı ve kundaklama girişimi yaşandı. Denya Cami 2013 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı finansmanıyla restore edilirken saldırıya uğradı. Aynı cami 2016 yılında 3 molotofkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Larnaka'da bulunan Osmanlı/Türk Şehitliği'nde mezar taşları tahrip edildi, şehitliğe çöp atıldı.

Larnaka kentindeki Tuzla Camisi'nin avlusuna 2020 yılında molotofkokteyli atan saldırganlar cami duvarına Bizans bayrağı astı, İslam karşıtı sloganlar yazdı.

2021 yılında Larnaka Ulu Cami yakılmak istendi. Rum kesimindeki Limasol kentine bağlı Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı sloganlar yazıldı, Yunanistan bayrağı çizildi.

Rumlar, yılbaşında Larnaka'daki Hala Sultan Teknesi'nin bahçesine taverna ruhsatı verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığının devreye girmesi ve halkın tepkileri sonucu bu girişimden vazgeçen Rumlar, taverna ruhsatını kafe ruhsatına çevirdi.

AA