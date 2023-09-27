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Sergi ve konferansa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Serginin ardından Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Hilye-i Şerif konulu bir konferans verdi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı, Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerif eserleri Hala Sultan Camisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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