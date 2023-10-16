A Milliler, Letonya karşısında zor başladı kolay bitirdi.

İlk devre sert bir savunma planı üzerine oyun kurgulayan Letonya istediği şekilde oyunu tuttu. Savunmayı açmakta zorlandık. Burada santrafor tercihinin ve sahadaki dizilişin bu maç özelinde isabetli olmadığını söyleyebiliriz. Letonya’nın savunma yapacağını biliyorduk fakat Montella’nın tercihi bu yöndeydi.

İlk devreden sonra rakibin Hırvatistan maçındaki gibi açık oynamadığını net bir şekilde gördük. İlerde hem çift forvet hem de kilit pas ve tek şutla gol atabilecek bir oyuncuya yani Cenk Tosun’a ihtiyacımız vardı.

Önce Yusuf Sarı ardından Cenk Tosun’un oyuna girmesiyle A Milliler final paslarında daha etkili olmaya başladı ve nwtipeşi sıra goller geldi.

Futbol bir takım oyunu ve bana göre her maçın farklı bir hikayesi var. Letonya maçının hikayesini yazabilecek isim Cenk Tosun’du. Nitekim de öyle oldu.

Klasik bir 9 numara olan Cenk Tosun hem ikinci bölgeyi rahatlattı hem de daha net pozisyon üreterek skora katkı sağladı. Montella’nın sahayı okuyup yaptığı bu kritik ve bir o kadar önemli hamle Türkiye’ye EURO 2024’ün kapılarını sonuna kadar açtı.